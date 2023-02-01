Фёдоров: игровая дисциплина ЦСКА была на уровне такой быстрой команды, как «Куньлунь»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу над «Куньлунь Ред Стар» (7:4) и рассказал о раскатке армейцев перед матчем.

«Нашу команду с победой. Мы долго к этому шли, надо было выровнять ситуацию в плане наших смен. От большого желания не всё удавалось, переигрывали смены. Это накладывало определённую нагрузку, которая не давала нам двигаться вперёд. С «Амуром» получилось, с «Северсталью» нет, сегодня игровая дисциплина опять была на уровне такой быстрой команды, как «Куньлунь». Рад за ребят, работаем, двигаемся дальше с прицелом на плей-офф.

Были какие-то опасения, что у ЦСКА может не получиться начало? Что сегодня, что с «Северсталью» не было таких опасений. Реально всё звенело. У каждого может быть своё мнение, но я всегда смотрю раскатку своей команды. И сегодня было всё чётко, ребята отдавались процессу, разминались, как обычно, когда команда готова к победам.

Доставила ли удовольствие сегодняшняя игра с таким соперником, как «Куньлунь»? Конечно, там собраны ребята, которые много лет играли в НХЛ и АХЛ. Для нас это отличный опыт. В игре они делают профессионально много деталей, играют слаженно, быстро. Ребят мы предупредили об этом. Играют просто, но надёжно, заставляют соперника крутить головой и шевелить ногами.

Перекроили практически все звенья? Перекроили — сильное слово. Мы поменяли некоторых ребят, чтобы посмотреть их. Подготовка к плей-офф уже началась. Играем с прицелом на то, что будем делать в плей-офф. Надёжно, просто, эффективно», — цитирует Фёдорова сайт ЦСКА.

ЦСКА 3 февраля примет у себя на льду уфимский «Салават Юлаев».