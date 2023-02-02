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Журналист The Athletic подсчитал, сколько голов Овечкин забьёт до конца карьеры

Журналист The Athletic подсчитал, сколько голов Овечкин забьёт до конца карьеры
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Журналист The Athletic Дом Лущишин подсчитал, сколько голов до конца карьеры забьёт российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

По оценке североамериканского обозревателя, капитан «столичных» сможет забросить более 100 шайб до момента, когда повесит коньки на гвоздь. Лущишин даже назвал точную цифру — 927 голов. Таким образом, согласно подсчётам журналиста The Athletic Овечкин к концу карьеры станет лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги. Более того, россиянин первым доберётся до отметки в 900 шайб.

Отметим, что сейчас на счету 37-летнего Овечкина 812 голов. Летом 2021 года россиянин подписал новый контракт с «Вашингтоном», рассчитанный на пять лет. После сезона-2022/2023 у Овечкина останется три года по соглашению.

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