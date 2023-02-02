Ассист и 24 сейва Самсонова не помогли «Торонто» уйти от поражения в матче с «Бостоном»

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Дерек Форборт, Брэндон Карло, Эй Джей Грир, а также Павел Заха, отметившийся дублем.

У хозяев в сегодняшнем матче забивали Митчелл Марнер и Калле Йернкрок. Российский голкипер Илья Самсонов записал в свой актив результативную передачу, а также 24 раза спасал свои ворота от ударов соверника.

Эта победа стала для «Бостона» первой за четыре последних матча. «Торонто», в свою очередь, потерпел второе поражение за три последних игры.