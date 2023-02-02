Ассист и 24 сейва Самсонова не помогли «Торонто» уйти от поражения в матче с «Бостоном»
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Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Дерек Форборт, Брэндон Карло, Эй Джей Грир, а также Павел Заха, отметившийся дублем.
У хозяев в сегодняшнем матче забивали Митчелл Марнер и Калле Йернкрок. Российский голкипер Илья Самсонов записал в свой актив результативную передачу, а также 24 раза спасал свои ворота от ударов соверника.
Эта победа стала для «Бостона» первой за четыре последних матча. «Торонто», в свою очередь, потерпел второе поражение за три последних игры.
НХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2023, четверг. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Форборт (Койл, Фредерик) – 26:57 (4x5) 1:1 Марнер (Самсонов, Райлли) – 29:25 (5x4) 1:2 Карло (Линдхольм, Койл) – 32:33 (5x5) 1:3 Грир (Лауко) – 42:13 (5x5) 2:3 Йернкрок (Джиордано, Холл) – 48:38 (5x5) 2:4 Заха (Макэвой, Грызлик) – 49:08 (4x4) 2:5 Заха (Крейчи, Пастрняк) – 52:19 (5x5)
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