Крикунов: чем ближе к плей-офф, тем больше вопросов к судейству в КХЛ

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов удивлён ошибками арбитров в матче СКА – «Локомотив».
«Во-первых, хочу отметить хороший уровень игры в матче армейцев с ярославцами. Если неделю назад в Ярославле «Локомотив» затянул СКА в свой тягучий хоккей и зрелище получилось специфическое, то в этот раз команды сыграли очень интересно – быстро, плотно. В общем, матч уровня плей-офф.
СКА мне, несмотря на поражение, понравился больше – армейцы атаковали явно острее, втрое перебросали соперника, но снова подвела реализация – один Хайруллин и мимо пустого угла бросил и буллит не реализовал. Надо прибавлять в хладнокровии – в плей-офф это будет важно.
А вот судейство такому уровню хоккея совершенно не соответствовало. Как можно было не увидеть фол на Галимове перед голевой атакой ярославцев? Это непостижимо. Там кровь с площадки несколько минут отскребали, а рефери всё это пропустили. А когда поняли, что натворили – «поплыли» ещё больше. Чем-то иным сложно объяснить их действия до конца второго периода – спровоцировали две массовые драки, зачем-то удалили Глотова за надуманную симуляцию. В общем, расстроили ребята. Чем ближе к плей-офф – тем больше вопросов к уровню судейства в КХЛ. Если не исправить ситуацию, то и решающие матчи за Кубок Гагарина могут быть испорчены», — сказал Крикунов в интервью «Чемпионату».
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