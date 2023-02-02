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Г. Орлов: столкновения игроков в матче СКА – «Локомотив» начались после явной ошибки судей

Г. Орлов: столкновения игроков в матче СКА – «Локомотив» начались после явной ошибки судей
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Известный телекомментатор Геннадий Орлов дал высокую оценку матчу СКА – «Локомотив» и отметил, что пропущенный фол привёл к стычкам на льду.

«Локомотив» — единственный клуб, который в очном соперничестве в регулярном чемпионате переиграл СКА по числу побед. Но в последнем матче армейцы показали свою лучшую игру. 44:16 – соотношение бросков в пользу хозяев! Конечно, гениальный матч провёл Исаев, аплодирую ему. Ну и конечно, настрой игроков и организация игры – это работа Никитина. Такие матчи полны драматизма и, к сожалению, даже незапланированных стычек. Матч держал в напряжении болельщиков, спасибо за это обеим командам.

Но меня лично интересует другое. Судьи явно прозевали момент, когда за воротами ударили клюшкой Галимова. Такое бывает, но арбитров вообще-то четверо на площадке, каждый смотрит под своим углом, они общаются друг с другом. Они остановились, порассуждали и приняли решение не наказывать нарушителя, но хоккеисты завелись, и все столкновения начались после этого. Получается, что эта ошибка стала поводом для развязных действий хоккеистов. А кто же нам, болельщикам, объяснит, было нарушение или нет? Пускай судейский комитет сообщит, ошибка ли это. Потому что глазами мы видим одно, а на площадке происходит совсем другое. Когда разбит нос, был удар клюшкой, есть повторы, болельщики не понимают, почему нет свистка. Я уж молчу, что сразу после этого был забит решающий гол. Пусть ответят. Ведь все хоккеисты играют для болельщиков, болельщиков надо уважать», — сказал Орлов в интервью «Чемпионату».

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