Овечкин бегает по пляжу вместе со своими сыновьями во Флориде. Видео

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин уже находится во Флориде, чтобы принять участие в Матче звёзд НХЛ. Жена хоккеиста Анастасия Шубская выложила видео в своей соцсети, как Александр бегает по пляжу вместе со своими сыновьями — Сергеем и Ильёй.
Отметим, ранее россиянин сообщил, что возьмёт на Матч звёзд свою жену Анастасию Шубскую и двух сыновей — четырёхлетнего Сергея и двухлетнего Илью. Овечкин ещё не знает, примут ли участие в конкурсах Матча звёзд его сыновья.
Матч звёзд в 2023 году будет принимать «Флорида Пантерз», он пройдёт на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» в Санрайзе 3 и 4 февраля. «Пантеры» примут мероприятие во второй раз, впервые это было в 2003 году.
Матч всех звёзд НХЛ будет состоять из трёх игр в формате «3х3», в которых примут участие команды из каждого дивизиона НХЛ. В состав каждой из четырёх команд войдут по девять полевых игроков и два вратаря. Впервые в истории в звёздном уикенде примут участие сразу девять российских игроков.
- 2 февраля 2023
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:35
-
09:10
-
08:46
-
08:30
-
08:05
-
07:30
-
06:13
-
06:03
- 1 февраля 2023
-
23:50
-
23:45
-
23:35
-
23:25
-
23:15
-
23:10
-
23:01
-
22:56
-
22:54
-
22:46
-
22:41
-
22:35
-
22:28
-
22:23
-
22:18
-
22:12
-
22:04
-
21:59
-
21:30
-
21:19
-
21:14
-
21:08
-
21:02
-
20:38