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Овечкин бегает по пляжу вместе со своими сыновьями во Флориде. Видео

Овечкин бегает по пляжу вместе со своими сыновьями во Флориде. Видео
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин уже находится во Флориде, чтобы принять участие в Матче звёзд НХЛ. Жена хоккеиста Анастасия Шубская выложила видео в своей соцсети, как Александр бегает по пляжу вместе со своими сыновьями — Сергеем и Ильёй.

Отметим, ранее россиянин сообщил, что возьмёт на Матч звёзд свою жену Анастасию Шубскую и двух сыновей — четырёхлетнего Сергея и двухлетнего Илью. Овечкин ещё не знает, примут ли участие в конкурсах Матча звёзд его сыновья.

Матч звёзд в 2023 году будет принимать «Флорида Пантерз», он пройдёт на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» в Санрайзе 3 и 4 февраля. «Пантеры» примут мероприятие во второй раз, впервые это было в 2003 году.

Матч всех звёзд НХЛ будет состоять из трёх игр в формате «3х3», в которых примут участие команды из каждого дивизиона НХЛ. В состав каждой из четырёх команд войдут по девять полевых игроков и два вратаря. Впервые в истории в звёздном уикенде примут участие сразу девять российских игроков.

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