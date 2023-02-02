Варатарь «Барыса» — о плей-офф: поезд ушёл в декабре. Проиграли тем, кому не должны были

Голкипер «Барыса» Юлиус Гудачек прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) и рассказал, что команда потеряла много очков в играх с прямыми конкурентами за плей-офф и командами из нижней части таблицы КХЛ.

«У нас осталось не так много игр до конца регулярного чемпионата. Мы играли нормально, хорошо весь сезон, но потеряли столько очков, проиграв нашим конкурентам – «Амуру», «Адмиралу», «Нефтехимику». Второй период сегодня «Ак Барс» лучше играл, но и мы действовали на 100% возможностей. Зарабатали большинство, и нужно было забивать. Может быть, чуть-чуть расслабились, и «Ак Барс» забил вчетвером. Потом уже держал шайбу и играл по счёту.

Напрягает, что приходится догонять зону плей-офф? Поезд ушёл в ноябре-декабре. Мы играли неплохо, была уверенность в играх с соперниками с большим именем, как «Ак Барс», ЦСКА. С такими командами мы хорошо играем: строго, воюем, катаем шайбу. Но мы проиграли командам, которым не должны были.

В чём причина поражений? Нет стабильности, вторая причина – удаления. Не забили гол в Хабаровске в большинстве и сделали нарушение в своей зоне, которое нельзя было делать, через 15 секунд. Мы будем бороться до конца. Нам надо взять две победы, хотя и сегодня надо было побеждать», — цитирует вратаря Metaratings.ru.

«Барыс» после 60 матчей занимает десятое место в таблице Восточной конференции КХЛ, отставая от зоны плей-офф на два очка. Астанинскому клубу осталось провести восемь матчей до конца регулярного чемпионата КХЛ.