Плющев: наш хоккей — рутина и не конкурентен на мировой арене. Нужно бить в колокола

Заслуженный тренер России Владимир Плющев выразил беспокойство стагнацией российского хоккея. Специалист считает, что «потолок» зарплат в КХЛ не работает, а большинство клубов лиги играют в устаревший оборонительный хоккей, отчего страдает посещаемость матчей.

«Ещё во времена пандемии говорил о том, что нашему хоккею нужны мощные внутренние реформы. Минск-2014 и Пхенхчхан-2018 — вот все наши победы за последние десять лет. У сборных — проблемы, клубный чемпионат — в кризисе. Железный занавес дал нам идеальный шанс заняться внутренним хоккеем, совершить качественный рывок. Так ведь ничего сделано не было, тихо сидим, чего-то ждём, о реформах даже не заикаемся. Последнее, чем отличилась КХЛ, — исключение Новокузнецка, Тольятти и Ханты-Мансийска, плюс потолок зарплат. Ничего не сработало. Мы по-прежнему играем в устаревший оборонительный хоккей. Посмотрите в таблицу — больше трёх шайб за игру забрасывает только одна команда, СКА с 200 голами. Все остальные к 60 матчам не преодолели даже отметки 180 шайб. По европейским стандартам это очень скромные показатели, что уж говорить о НХЛ.

Возьмите ряд наших клубов, у которых «платёжки» у потолка — под 900 миллионов рублей. От того хоккея, который показывает «Локомотив», спать хочется, но все это «удовольствие» — за максимальные деньги. И кому нужны эти победы со счётом 1:0 или 2:1, если даже на матче со СКА Ярославль может собрать лишь шесть тысяч зрителей? А на других соперниках девятитысячная «Арена-2000» и вовсе полупустая. Всё логично — город хоккея на антихоккей не пойдёт. Ещё один пример — «Авангард». С такой атакой шесть матчей подряд Омск не может забить больше двух голов. И такой «банкет» — тоже с максимальным бюджетом. «Потолок» не работает? Конечно. Напомню, что рядом с Ярославлем — Нижний Новгород. То есть в трёхстах километрах от убогой игры за 900 миллионов — атакующий, яркий хоккей за 300 миллионов. Так в чём смысл такого потолка? В принципе та же ситуация с Омском, рядом с которым малобюджетный Новосибирск. Но именно «Сибирь» лидирует на Востоке. Делайте выводы.

За два-три года мы не воспитали новых звёзд, не сделали шаг вперёд в плане своего развития, тактики, стратегии. Хоккей у нас в большинстве клубов — рутина, битва за результат, а не зрелище и не праздник. Играем без или от обороны, или в рельсовый хоккей — и оба стиля не конкурентны на мировой арене. Как итог, у нас даже посещаемость матчей с каждым годом падает. С таким внутренним развитием наш дивизион — Швейцария, Германия, Дания. Во всяком случае на последней Олимпиаде мы сыграли именно в их хоккей. Это нужно понимать — и бить в колокола!» — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

«Торпедо» с одним из самых низких бюджетов в КХЛ занимает второе место в сводной таблице лиги, уступая лишь СКА.