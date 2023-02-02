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Рейтинги телетрансляций матчей НХЛ упали по сравнению с прошлым сезоном

Рейтинги телетрансляций матчей НХЛ упали по сравнению с прошлым сезоном
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Средняя телеаудитория телеканала ESPN на данный момент составляет 373 тыс. зрителей. Это ниже среднего показателя в 478 тыс. человек, отмеченного за тот же период в прошлом сезоне, сообщает Sports Pro. Снижение составило 22%.

Средняя аудитория Turner Sports составила 359 тыс. зрителей за 36 матчей. Это на 16% меньше по сравнению с 20 играми, которые Turner транслировал за тот же период в сезоне-2021/22.

Уменьшение рейтинна объясняется тем, что кабельные телеканалы удвоили количество транслируемых игр по сравнению с прошлым сезоном – с 27 до 54.

Отмечается, что рекордынй показатель телеаудитории был зафиксирован на матче «Зимней классики» между «Бостоном» и «Питтсбургом» – 1,78 млн зрителей на кабельном ТВ.

Телеканалы надеются, что аудитория вырастет по мере приближения финальной части сезона НХЛ. Учитывая, что оба телеканала платят лиге $ 625 млн за сезон за право показа матчей НХЛ.

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Теги Хоккей НХЛ ESPN •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: SportsPro

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