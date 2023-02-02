Экс-защитник НХЛ назвал возможные причины потери интереса болельщиков к матчам лиги
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Бывший защитник клубов НХЛ Карло Колайаково перечислил в своём аккаунте в соцсети возможные причины потери интереса к НХЛ у болельщиков. Ранее сообщалось, что зрительская аудитория телеканалов ESPN и Turner Sports на территории США уменьшилась на 22%.
«Надеюсь, это сигнал к переменам в НХЛ. Болельщики теряют интерес. Назову возможные причины:
- Нет противостояний, дерби;
- Отсутствие сюжетных линий;
- Больше шумихи вокруг обменов, чем реально совершённых трейдов;
- Плохой маркетинг звёзд;
- Ужасный формат плей-офф.
Ещё одна большая проблема лиги – время начала матчей. Сделайте так, чтобы игра начиналась в семь вечера, а не в 19:10, 19:15, 19:20», – написал защитник в своём аккаунте в соцсети.
Колайаково провёл 406 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 146 (31+115) очков.
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