Экс-защитник НХЛ назвал возможные причины потери интереса болельщиков к матчам лиги

Бывший защитник клубов НХЛ Карло Колайаково перечислил в своём аккаунте в соцсети возможные причины потери интереса к НХЛ у болельщиков. Ранее сообщалось, что зрительская аудитория телеканалов ESPN и Turner Sports на территории США уменьшилась на 22%.

«Надеюсь, это сигнал к переменам в НХЛ. Болельщики теряют интерес. Назову возможные причины:

Нет противостояний, дерби; Отсутствие сюжетных линий; Больше шумихи вокруг обменов, чем реально совершённых трейдов; Плохой маркетинг звёзд; Ужасный формат плей-офф.

Ещё одна большая проблема лиги – время начала матчей. Сделайте так, чтобы игра начиналась в семь вечера, а не в 19:10, 19:15, 19:20», – написал защитник в своём аккаунте в соцсети.

Колайаково провёл 406 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 146 (31+115) очков.