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Экс-защитник НХЛ назвал возможные причины потери интереса болельщиков к матчам лиги

Экс-защитник НХЛ назвал возможные причины потери интереса болельщиков к матчам лиги
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Бывший защитник клубов НХЛ Карло Колайаково перечислил в своём аккаунте в соцсети возможные причины потери интереса к НХЛ у болельщиков. Ранее сообщалось, что зрительская аудитория телеканалов ESPN и Turner Sports на территории США уменьшилась на 22%.

«Надеюсь, это сигнал к переменам в НХЛ. Болельщики теряют интерес. Назову возможные причины:

  1. Нет противостояний, дерби;
  2. Отсутствие сюжетных линий;
  3. Больше шумихи вокруг обменов, чем реально совершённых трейдов;
  4. Плохой маркетинг звёзд;
  5. Ужасный формат плей-офф.

Ещё одна большая проблема лиги – время начала матчей. Сделайте так, чтобы игра начиналась в семь вечера, а не в 19:10, 19:15, 19:20», – написал защитник в своём аккаунте в соцсети.

Колайаково провёл 406 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 146 (31+115) очков.

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Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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