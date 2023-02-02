Морозов: наша цель — выравнивание возможностей всех команд, потолок зарплат работает

Президент КХЛ Алексей Морозов считает текущий сезон Фонбет Чемпионата КХЛ одним из самых интересных. Экс-форвард объяснил причины низкой посещаемости матчей лиги.

«Нынешний регулярный чемпионат КХЛ один из самых интересных. На Востоке идёт ожесточённая борьба за плей-офф, четыре команды борются за восьмую строчку. Много интриг, много непредсказуемых результатов в чемпионате. Это именно то, над чем мы работаем не первый год. Введение потолка и пола зарплат приносят свои плоды. Наша цель — выравнивание возможностей всех команд, чтобы каждая игра была более интересной и непредсказуемой. Это будет привлекать болельщиков на трибуны и к экранам телевизоров. Чемпионат продолжается, и нас ещё ждёт борьба за распределение мест перед стартом плей-офф.

Причины низкой посещаемости матчей? Последние два года мы жили в условиях пандемии, на некоторых стадионах матчи проводили без зрителей. Болельщики, наверное, уже привыкли смотреть игры по телевизору. Клубы работают над тем, чтобы привлечь их на матчи, во многих городах у нас красочная развлекательная программа и дополнительные активности. Новогодние праздники показали, что наш продукт интересен зрителям, и в ряде городов были аншлаги. Заполняемость арен стала лучшей в сезоне — 83,4%. Многое делается для того, чтобы болельщики приходили и наслаждались атмосферой хоккея и праздником. Нужно больше времени, чтобы люди вернулись на трибуны», — цитирует Морозова «РБ Спорт».

Ранее заслуженный тренер России Владимир Плющев раскритиковал большинство команд лиги за устаревшую и незрелищную модель игры, а также выразил мнение, что потолок зарплат в КХЛ не работает.