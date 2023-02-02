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Капитан «Вегаса» Марк Стоун выбыл на неопределённый срок из-за травмы спины

Капитан «Вегаса» Марк Стоун выбыл на неопределённый срок из-за травмы спины
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Капитан «Вегаса» Марк Стоун перенёс успешную операцию на спине 31 января и выбыл на неопределённый срок, сообщает официальный сайт «Голден Найтс». Сообщается, что операция была лучшим решением.

30-летний Стоун получил травму спины 13 января в матче с «Флоридой». В текущем сезоне канадец набрал 38 (17+21) очков в 43 играх.

В прошлом сезоне Стоун провёл лишь 37 матчей из-за проблем со спиной. Он перенес операцию на ней в мае прошлого года.

Всего в НХЛ на счету нападающего 584 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых Стоун набрал 514 очков — забросил 196 шайб и отдал 318 результативных передач. В плей-офф Марк провёл 73 матча и набрал 50 (23+27) очков. Помимо «Вегаса» форвард выступал за «Оттаву Сенаторз».

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