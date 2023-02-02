Назаров – о бесплатных билетах на «Спартак»: в следующий раз будут доплачивать зрителям?

Известный тренер Андрей Назаров оценил решение «Спартака» бесплатно пустить болельщиков на матч с «Нефтехимиком».
«Активно слежу за хоккеем, борьба за попадание в плей-офф КХЛ очень напряжённая, это придаёт дополнительной интриги всему чемпионату.
Правда порой случаются и не совсем верные шаги. Посмотрите на СКА, «Торпедо», «Сибирь», «Авангард», – сложно найти лишний билет на домашние матчи этих команд. А, есть, например, «Спартак» – клуб с большими традициями и огромной армией футбольных и хоккейных болельщиков. Прочитал новость, что в «Спартаке» решили раздавать бесплатные билеты на следующий матч с «Нефтехимиком». Для Москвы это нонсенс: в столице ничего бесплатного не бывает. Что будет дальше? В следующий раз в клубе начнут доплачивать зрителям за поход на стадион?
На мой взгляд, это неверный шаг. Раздавать бесплатно билеты в центральном регионе – это ошибка. Посещаемость такими темпами в перспективе может ещё снизиться. Что можно предложить? Считаю, нужно брать другим. В первую очередь – результатом и зрелищностью», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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