Нападающий московского «Динамо» Джиошвили продлил контракт с клубом на два года

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили продлил контракт с клубом на два года, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что соглашение носит односторонний характер.

На протяжении последних четырёх сезонов Джиошвили выступал за петербургское «Динамо», а в межсезонье сумел пробиться в основной состав московского «Динамо». В текущем сезоне КХЛ форвард провёл 52 игры, в которых набрал 24 (14+10) очка при показателе полезности «+12». Также участвовал в играх Кубка Первого канала за сборную России, где в первой же встрече отметился заброшенной шайбой.

Всего в КХЛ на счету 27-летнего нападающего 59 матчей и 24 (14+10) набранных очка. Помимо «Динамо» форвард принял участие в семи матчах за подмосковный «Витязь».