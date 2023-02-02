Нападающий московского «Динамо» Джиошвили продлил контракт с клубом на два года
Поделиться
Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили продлил контракт с клубом на два года, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что соглашение носит односторонний характер.
На протяжении последних четырёх сезонов Джиошвили выступал за петербургское «Динамо», а в межсезонье сумел пробиться в основной состав московского «Динамо». В текущем сезоне КХЛ форвард провёл 52 игры, в которых набрал 24 (14+10) очка при показателе полезности «+12». Также участвовал в играх Кубка Первого канала за сборную России, где в первой же встрече отметился заброшенной шайбой.
Всего в КХЛ на счету 27-летнего нападающего 59 матчей и 24 (14+10) набранных очка. Помимо «Динамо» форвард принял участие в семи матчах за подмосковный «Витязь».
Комментарии
- 2 февраля 2023
-
16:16
-
16:06
-
15:50
-
15:39
-
15:06
-
14:44
-
14:10
-
13:58
-
13:30
-
13:04
-
12:35
-
12:12
-
11:37
-
11:10
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:35
-
09:10
-
08:46
-
08:30
-
08:05
-
07:30
-
06:13
-
06:03
- 1 февраля 2023
-
23:50
-
23:45
-
23:35
-
23:25
-
23:15
-
23:10
-
23:01
-
22:56
-
22:54
-
22:46
Партнерский контент