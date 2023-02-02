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Генменеджер московского «Динамо»: упорство и трудолюбие помогли Джиошвили раскрыться в КХЛ

Генменеджер московского «Динамо»: упорство и трудолюбие помогли Джиошвили раскрыться в КХЛ
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Генеральный менеджер ХК «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал продление контракта с нападающим московского клуба Максимом Джиошвили.

«Одним из первых решений ещё осенью было продление соглашения с Максимом Джиошвили. Упорство, трудолюбие и желание играть на самом высоком уровне помогли игроку раскрыться в КХЛ. Лучший показатель ценности Максима помимо очков и статистики — это то, что ряд клубов предлагал очень серьёзные варианты для обмена, однако совместно с тренерским штабом было принято моментальное решение о том, что игрок не продается и не обменивается. Уверены, что Максим продолжит прогрессировать и радовать динамовских болельщиков», — цитирует Сопина пресс-служба московского клуба.

Отметим, что контракт продлён сроком на два года. В текущем сезоне КХЛ на счету Джиошвили 24 (14+10) очка в 52 матчах при показателе полезности «+12».

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