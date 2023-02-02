Агент Джиошвили объяснил продление контракта с «Динамо»
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Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Максима Джиошвили, прокомментировал продление контракта игрока с клубом.
«Мы благодарны московскому «Динамо» за оказанное доверие. Максим хотел остаться в команде, ему здесь всё нравится. В результате было принято обоюдное решение с нашей стороны и со стороны клуба о продлении контракта ещё на два сезона. Соглашение подписано на улучшенных для игрока финансовых условиях. Что касается заинтересованности и предложений со стороны других клубов, то их было порядка шести», – сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
В текущем сезоне КХЛ форвард провёл 52 игры, в которых набрал 24 (14+10) очка при показателе полезности «+12».
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