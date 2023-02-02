Кожевников: верил в «Торпедо» Ларионова ещё летом, когда он только возглавил команду

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал об игре «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова.
«Я верил в команду Ларионова ещё летом, когда он только возглавил команду. Я видел, как играла молодёжная сборная России под его руководством. Его стиль очень понравился. У нас так не играл никто. Он за короткое время научил ребят играть. Хотя и были ошибки, но стало видно, что у человека есть тренерский талант. Успехи команды не удивляют.
В плей-офф совсем другая психология, ребятам будет тяжело. Проблема в том, что «Торпедо» может не хватить скамейки. В плей-офф накопится усталость, будут травмы. В «Торпедо» много молодых, которые быстрее восстанавливаются, но сил на кубковые матчи может не хватить, если нет глубины состава.
Не думаю, что Ларионов в плей-офф поменяет стиль «Торпедо» на более осторожный. А зачем, если атака приносит ему успех в регулярном чемпионате? Они выглядят очень здорово, и нужно продолжать», — цитирует Кожевникова «РИА Новости».
«Торпедо» после победы над «Салаватом Юлаевым» (5:1) гарантировало себе место в плей-офф за месяц до окончания регулярки. Для Ларионова этот сезон в КХЛ является первым в качестве главного тренера.
- 2 февраля 2023
-
17:01
-
16:46
-
16:26
-
16:16
-
16:06
-
15:50
-
15:39
-
15:06
-
14:44
-
14:10
-
13:58
-
13:30
-
13:04
-
12:35
-
12:12
-
11:37
-
11:10
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:35
-
09:10
-
08:46
-
08:30
-
08:05
-
07:30
-
06:13
-
06:03
- 1 февраля 2023
-
23:50
-
23:45
-
23:35
-
23:25
-
23:15
-
23:10
-
23:01