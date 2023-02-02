Кожевников: верил в «Торпедо» Ларионова ещё летом, когда он только возглавил команду

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал об игре «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова.

«Я верил в команду Ларионова ещё летом, когда он только возглавил команду. Я видел, как играла молодёжная сборная России под его руководством. Его стиль очень понравился. У нас так не играл никто. Он за короткое время научил ребят играть. Хотя и были ошибки, но стало видно, что у человека есть тренерский талант. Успехи команды не удивляют.

В плей-офф совсем другая психология, ребятам будет тяжело. Проблема в том, что «Торпедо» может не хватить скамейки. В плей-офф накопится усталость, будут травмы. В «Торпедо» много молодых, которые быстрее восстанавливаются, но сил на кубковые матчи может не хватить, если нет глубины состава.

Не думаю, что Ларионов в плей-офф поменяет стиль «Торпедо» на более осторожный. А зачем, если атака приносит ему успех в регулярном чемпионате? Они выглядят очень здорово, и нужно продолжать», — цитирует Кожевникова «РИА Новости».

«Торпедо» после победы над «Салаватом Юлаевым» (5:1) гарантировало себе место в плей-офф за месяц до окончания регулярки. Для Ларионова этот сезон в КХЛ является первым в качестве главного тренера.