Бывший форвард СКА: глядя на игру «Локомотива», вспомнил Олимпиаду. Такая же скукотища!

Бывший форвард СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР по хоккею сезона-1986/1987 Василий Каменев рассказал про поражение армейцев от «Локомотива» (1:2).

«Может, перед плей-офф и хорошо, что СКА проиграл такой команде, как «Локомотив». Они выстраивают у своих ворот «автобус». И надо уметь его «разобрать». Когда ярославцы вчера получили право на реализацию большинства первый раз в матче, они даже в зону не смогли зайти и там расположиться. У них всё «заточено» на то, чтобы возвести редуты вокруг ворот, не дать сопернику дышать, ну а впереди уж как получится. Отскок, добивание — что-то мы забьём. Зрители смотрят на то, как противник пытается взломать оборону ярославцев на протяжении трёх периодов. Матчи заканчиваются с разницей в одну шайбу, как правило. СКА надо поработать над взламыванием таких схем. Потому что в плей-офф так многие будут играть.

«Локомотив» — неудобная для СКА команда? Получается, так. Взять хотя бы матч СКА с «Торпедо», который был сыгран ранее. «Торпедо» — открытая команда, игра шла то у тех, то у других ворот. Интересно смотреть. А матч с «Локомотивом» неинтересно смотреть. Окопный хоккей? Да. Но я не думаю, что за таким хоккеем будущее.

Не хотел бы, чтобы в КХЛ играли такие команды, как «Локомотив»? Стили могут быть разными, почему? Этим и интересен хоккей. Но я вот вспоминаю Олимпиаду, где наши второе место заняли. Ну это же такая скукотища была! Как финны там скучно играли, другие команды. Олимпиада закончилась, и начался плей-офф КХЛ. Я не мог нарадоваться — такой интересный атакующий хоккей, ждёшь каждого матча! Теперь думаешь: а надо ли нам участвовать в таких турнирах, где показывают тусклый хоккей? Кому это интересно? Все играют на результат, боятся ошибиться, используют тактику «Как бы чего не вышло». Счета — 1:0, 2:0. Это уже на спорт не похоже. Надо же и о зрителях думать», — цитирует Каменева «РБ Спорт».