Журналист — о Тарасенко в «Рейнджерс»: они с Панариным могли бы стать смертоносным дуэтом

Североамериканский журналист Лукас Стандел в статье на сайте Blue Line Station порассуждал о возможном переходе нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко в «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Уже несколько лет с «Рейнджерс» связывают имя Патрика Кейна, но он не тот игрок, на которого стоит ориентироваться клубу из Нью-Йорка. «Рейнджерам» имеет смысл обратить внимание на нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко.

Россиянин является игроком «Сент-Луиса» с тех пор, как они задрафтовали его в 2010 году, и постоянно набирает очки, когда не травмирован. В 644 сыгранных матчах Тарасенко забросил 262 шайбы, навбрав в сумме 553 результативных балла. Единственное, что смущает, это его история травм. Сейчас он снова выбыл из строя, и только дважды за последние пять сезонов сыграл более 70 игр, так что это определенно вызывает беспокойство. Но когда он здоров, то, безусловно, является элитным игроком.

Ни для кого не секрет, что несколько лет назад Тарасенко просил «Блюз» об обмене, но в команде решили сохранить его. Сейчас идёт последний год его контракта с зарплатой $ 7,5 млн, и после этого сезона он станет неограниченно свободным агентом. Он отлично подошёл бы «Рейнджерс», поскольку играет на правом фланге, где у тех нет элитных исполнителей, кроме Каапо Какко. Он явно впишется в одно из первых звеньев и может образовать отличную связку с Артемием Панариным, который является первоклассным распасовщиком, в то время как Тарасенко предпочитает именно завершать атаки. Они могли бы стать очень смертоносным дуэтом», — сказано в статье.