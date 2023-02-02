Президент КХЛ: «Сочи» не может быть фарм-клубом СКА, это разные юридические лица

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, как относится к обменам между СКА и ХК «Сочи».
«Мы видим, что есть тенденция обменов и взаимодействия менеджеров. В «Сочи» взращиваются таланты, которые интересны в СКА. Но обмены мы ограничить не можем, потому что это два совершенно разных юридических лица, со своей стратегией и целями в КХЛ. Обмены, которые проходят по регламенту, запретить не можем. Летом ещё был обмен СКА со «Спартаком», в котором девять игроков переехали в другой клуб. Каждая сторона видит свою выгоду в таких сделках. Введение ограничений на обмены между клубами может нарушить принцип гражданского права о свободе договора. Ещё это создаст дополнительные препятствия для развития карьер хоккеистов, которые не смогут сменить команду из-за обстоятельств, не зависящих от них, которые они не могли предвидеть во время подписания своих контрактов.
«Сочи» является фарм-клубом СКА? «Сочи» не может быть фарм-клубом СКА, потому что это разные юридические лица. Мы видим, что между ними много обменов за последние пять лет. Но всё проходит строго по регламенту», — цитирует Морозова «РБ Спорт».
В общей сложности южане и армейцы совершили между собой более 20 сделок за последние три года.
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