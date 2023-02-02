Кожевников оценил работу Билялетдинова на посту главного тренера «Ак Барса»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил работу Зинэтулы Билялетдинова на посту главного тренера «Ак Барса».

«Разве может быть неожиданностью первое место Хайдяровича (Билялетдинова)? Это опытнейший тренер, который умеет настраивать команду. Это неудивительно с таким составом сильнейшим. Он попал в свою стихию. Сейчас «Ак Барс» является одним из фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина.

Не думаю, что можно ставить в укор такие результаты «Ак Барса» другим тренерам. С одними игроками получается, с другими — нет. В Казани не первый такой звёздный набор. Можно вспомнить 2004 год, когда было провалище с составом, которого не было в мире. Просто набрать имена не вариант. Тренер должен сам подбирать игроков под себя, составлять звенья», — цитирует Кожевникова «РИА Новости».

В конце декабря 2022 года было объявлено о назначении Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера «Ак Барса». Под руководством опытного наставника казанцы сыграли в регулярном сезоне КХЛ 15 матчей, в которых одержали 12 побед (восемь — в основное время) и потерпели лишь одно поражение в основное время. «Ак Барс» с Билялетдиновым набрал 26 баллов.