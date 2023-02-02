The Athletic: претендентам на Кубок Стэнли стоит присмотреться к Барабанову и Барбашёву

Издание The Athletic составило список из игроков, которые остаются вне поля зрения широкой публики, но могут послужить отличным дополнением к командам, претендующим на Кубок Стэнли в этом сезоне. В списке присутствуют два россиянина. Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Александр Барабанов идёт под первым номером, а нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв – под четвёртым.
«В составе «Шаркс» есть ряд ветеранов с адекватными условиями по контрактам, которые на индивидуальном уровне довольно неплохо выступают в этом сезоне, оказывая поддержку звёздным игрокам. Главный вопрос в том, сколько из них согласится обменять генменеджер Майк Грайер, проводящий первую кампанию в своей должности. Что касается Барабанова, то в этом и следующем сезонах он зарабатывает 2,5 миллиона долларов в год, однако его рыночную стоимость оценивают почти в два раза больше ($ 4,9 млн). Сейчас он идёт по графику в 50+ набранных очков за кампанию, демонстрируя, что его показатели не связаны с тем, что он играл рядом с Майером и Гертлом, как это было большую часть последнего сезона. Барабанов мог бы надежно вписаться в команду, находящуюся в поиске дополнения для одного из первых двух звеньев.
Барбашёв мог бы стать восхитительным вариантом для обмена перед дедлайном, поскольку после этого сезона он может получить статус неограниченно свободного агента. В прошлом году у него случился прорыв в виде 26 голов и 60 очков, однако в этом регулярном чемпионате уровень его производительности упал», — сказано в статье.
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