Кучеров, Капризов и Овечкин — в топ-25 лучших хоккеистов текущего сезона НХЛ по версии TSN

Канадское издание TSN опубликовало рейтинг лучших хоккеистов текущего сезона НХЛ.

На пятом месте — российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов занял 15-е место. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин расположился на 22-й строчке.

Также отмечается, что из топ-50 игроков перед началом сезона выпали вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский, который был на седьмом месте до старта регулярки, и голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, который был 15-м.

Лидерами рейтинга являются игроки «Эдмонтон Ойлерз» — Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. На третьем месте — форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом (в первой колонке указано место до начала регулярного сезона НХЛ, во второй — текущее место по версии TSN, NR — без рейтинга):

Фото: TSN

Фото: TSN

Фото: TSN

Фото: TSN

Фото: TSN