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Гендиректор «Трактора»: если не выйдем в плей-офф, премий игроки не получат

Гендиректор «Трактора»: если не выйдем в плей-офф, премий игроки не получат
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин высказался о зарплатах и премиях в клубе.

«У нас премиальная система, которая утверждена в клубе на этот сезон, подразумевает результаты в плей-офф. С точки зрения финансов мы посчитали, что клуб не имеет права заплатить дополнительное вознаграждение хоккеистам, не добившимся результата. Ребята будут получать дополнительное вознаграждение к зарплатам, только если они попадут в плей-офф и будут проходить раунд за раундом. Если ребята, не дай бог, не выйдут в плей-офф, премии они не получат», — приводит слова Савина «Комсомольская правда».

Челябинский клуб находится на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 56 очков после 58 матчей.

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