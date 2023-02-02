Форвард «Сочи» Мичков получил два удаления подряд. «Витязь» дважды реализовал
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В эти минуты в Балашихе проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Витязь» принимает на своём льду «Сочи». Идёт первый период, счёт 3:0 в пользу хозяев.
В начале первого периода Матвей Мичков получил две минуты за задержку соперника клюшкой. Это удаление реализовал форвард «Витязя» Скотт Уилсон. После этого 18-летний нападающий «Сочи» ещё раз был наказан двумя минутами за неспортивное поведение и оскорбление судей. Большинство реализовал Дмитрий Кугрышев.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В текущем сезоне КХЛ Мичков сыграл за «Сочи» 15 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал три результативные передачи с показателем полезности «-4».
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