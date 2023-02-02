Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Сочи» Мичков получил два удаления подряд. «Витязь» дважды реализовал

Форвард «Сочи» Мичков получил два удаления подряд. «Витязь» дважды реализовал
Комментарии

В эти минуты в Балашихе проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Витязь» принимает на своём льду «Сочи». Идёт первый период, счёт 3:0 в пользу хозяев.

В начале первого периода Матвей Мичков получил две минуты за задержку соперника клюшкой. Это удаление реализовал форвард «Витязя» Скотт Уилсон. После этого 18-летний нападающий «Сочи» ещё раз был наказан двумя минутами за неспортивное поведение и оскорбление судей. Большинство реализовал Дмитрий Кугрышев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В текущем сезоне КХЛ Мичков сыграл за «Сочи» 15 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал три результативные передачи с показателем полезности «-4».

Новость по теме
The Athletic: Мичков — один из самых креативных и умных хоккеистов за последние годы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023