Форвард «Сочи» Мичков получил два удаления подряд. «Витязь» дважды реализовал

В эти минуты в Балашихе проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Витязь» принимает на своём льду «Сочи». Идёт первый период, счёт 3:0 в пользу хозяев.

В начале первого периода Матвей Мичков получил две минуты за задержку соперника клюшкой. Это удаление реализовал форвард «Витязя» Скотт Уилсон. После этого 18-летний нападающий «Сочи» ещё раз был наказан двумя минутами за неспортивное поведение и оскорбление судей. Большинство реализовал Дмитрий Кугрышев.

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В текущем сезоне КХЛ Мичков сыграл за «Сочи» 15 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал три результативные передачи с показателем полезности «-4».