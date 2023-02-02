Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

CBS: Георгиев продолжает максимально использовать свои возможности в «Колорадо»

CBS: Георгиев продолжает максимально использовать свои возможности в «Колорадо»
Комментарии

Портал CBS Sports оценил игру российского голкипера «Колорадо Эвеланш» Александра Георгиева в текущем сезоне.

«Побывав в тени Хенрика Лундквиста и Игоря Шестёркина, Александр Георгиев наконец-то получил шанс продемонстрировать свои таланты. «Колорадо Эвеланш» отпустил Дарси Кемпера и приобрёл Георгиева. С тех пор он стал основным вратарём команды, чего ему никогда не удавалось в Нью-Йорке.

В своих последних четырёх играх 26-летний голкипер одержал четыре победы с коэффициентом надёжности 1,50 и с процентом отражённых бросков 95,4.

Георгиев продолжает максимально использовать свои возможности в качестве вратаря номер один. Если «Эвеланш» хотят защитить Кубок Стэнли прошлого сезона, Александр станет огромной частью любого успеха, которого команда добьётся в плей-офф», — сказано в статье.

Новость по теме
Два российских вратаря — в топ-5 лучших стартовых в НХЛ по версии The Hockey Writers
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023