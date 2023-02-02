CBS: Георгиев продолжает максимально использовать свои возможности в «Колорадо»

Портал CBS Sports оценил игру российского голкипера «Колорадо Эвеланш» Александра Георгиева в текущем сезоне.

«Побывав в тени Хенрика Лундквиста и Игоря Шестёркина, Александр Георгиев наконец-то получил шанс продемонстрировать свои таланты. «Колорадо Эвеланш» отпустил Дарси Кемпера и приобрёл Георгиева. С тех пор он стал основным вратарём команды, чего ему никогда не удавалось в Нью-Йорке.

В своих последних четырёх играх 26-летний голкипер одержал четыре победы с коэффициентом надёжности 1,50 и с процентом отражённых бросков 95,4.

Георгиев продолжает максимально использовать свои возможности в качестве вратаря номер один. Если «Эвеланш» хотят защитить Кубок Стэнли прошлого сезона, Александр станет огромной частью любого успеха, которого команда добьётся в плей-офф», — сказано в статье.