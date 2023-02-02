«Витязь» в шестой раз в сезоне победил «Сочи». Уилсон сделал дубль

В Балашихе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Витязь» принимал на своём льду «Сочи». Победу со счётом 5:1 одержал подмосковный клуб.
На 46-й секунде первого периода счёт в матче открыл Скотт Уилсон с передач Тайлера Граоваца и Артёма Бородкина. На седьмой минуте периода удвоил преимущество хозяев Скотт Уилсон с передачи Степана Старкова. Спустя 40 секунд третью шайбу в ворота «Сочи» забросил Дмитрий Кугрышев с передач Владислава Кары и Алексея Волгина.
На шестой минуте второго периода размочил счёт Артур Тянулин с передач Матвея Мичкова и Амира Гараева. На 15-й минуте второго периода счёт 4:1 сделал Владимир Галузин с передачи Ивана Ежова.
Пятую шайбу «Витязя» забросил Иван Ежов с передачи Алексея Волгина и Егора Воронкова.
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