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«Витязь» в шестой раз в сезоне победил «Сочи». Уилсон сделал дубль

«Витязь» в шестой раз в сезоне победил «Сочи». Уилсон сделал дубль
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В Балашихе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Витязь» принимал на своём льду «Сочи». Победу со счётом 5:1 одержал подмосковный клуб.

На 46-й секунде первого периода счёт в матче открыл Скотт Уилсон с передач Тайлера Граоваца и Артёма Бородкина. На седьмой минуте периода удвоил преимущество хозяев Скотт Уилсон с передачи Степана Старкова. Спустя 40 секунд третью шайбу в ворота «Сочи» забросил Дмитрий Кугрышев с передач Владислава Кары и Алексея Волгина.

На шестой минуте второго периода размочил счёт Артур Тянулин с передач Матвея Мичкова и Амира Гараева. На 15-й минуте второго периода счёт 4:1 сделал Владимир Галузин с передачи Ивана Ежова.

Пятую шайбу «Витязя» забросил Иван Ежов с передачи Алексея Волгина и Егора Воронкова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2023, четверг. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
5 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Уилсон (Граовац, Бородкин) – 00:46 (5x5)   2:0 Уилсон (Руа, Старков) – 06:54 (5x4)   3:0 Кугрышев (Кара, Волгин) – 07:34 (5x4)   3:1 Тянулин (Мичков, Гараев) – 25:23 (5x5)   4:1 Галузин (Ежов) – 34:18 (5x5)   5:1 Ежов (Волгин, Воронков) – 53:17 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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