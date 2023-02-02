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Динамо Мн — Металлург Мг. Прямая трансляция
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«Металлург» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив минскому «Динамо» в гостях

«Металлург» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив минскому «Динамо» в гостях
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В Минске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало на своём льду магнитогорский «Металлург». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева.

На шестой минуте первого периода счёт в матче открыл Григорий Дронов с передачи Брендана Лайпсика.

На 10-й минуте второго периода восстановил равенство в счёте Игорь Мартынов с передач Джозефа Душака и Брэндона Козуна.

На пятой минуте третьего периода вновь вывел гостей вперёд Егор Коробкин с передачи Владислава Ерёменко. На восьмой минуте периода счёт 2:2 сделал Игорь Мартынов с передач Джозефа Душака. На 10-й минуте третьего периода вывел гостей вперёд Ник Меркли с передач Романа Горбунова и Шона Лалонда. Окончательный счёт в конце матча установил Меркли, сделав дубль.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2023, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Дронов (Лайпсик) – 05:30 (5x4)   1:1 Мартынов (Душак, Козун) – 29:40 (5x5)   1:2 Коробкин (Ерёменко) – 44:11 (5x4)   2:2 Мартынов (Душак) – 47:53 (5x5)   3:2 Меркли (Горбунов, Лалонд) – 49:47 (5x5)   4:2 Меркли – 59:24 (en)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».


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