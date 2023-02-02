«Металлург» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив минскому «Динамо» в гостях

В Минске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало на своём льду магнитогорский «Металлург». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева.

На шестой минуте первого периода счёт в матче открыл Григорий Дронов с передачи Брендана Лайпсика.

На 10-й минуте второго периода восстановил равенство в счёте Игорь Мартынов с передач Джозефа Душака и Брэндона Козуна.

На пятой минуте третьего периода вновь вывел гостей вперёд Егор Коробкин с передачи Владислава Ерёменко. На восьмой минуте периода счёт 2:2 сделал Игорь Мартынов с передач Джозефа Душака. На 10-й минуте третьего периода вывел гостей вперёд Ник Меркли с передач Романа Горбунова и Шона Лалонда. Окончательный счёт в конце матча установил Меркли, сделав дубль.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».



