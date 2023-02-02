В сети опубликовали фото шлема вратаря «Тампы» Василевского на Матч звёзд НХЛ

В сети появились фотографии шлема вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского на Матч звёзд НХЛ.



Отмечается, что шлем вдохновлён Майами. Напомним, Василевский и форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин по итогам голосования болельщиков были включены в список участников Матча звёзд НХЛ – 2023.

Фото: «Твиттер» Сильви Марсоле

Фото: «Твиттер» Сильви Марсоле

Фото: «Твиттер» Сильви Марсоле

Матч звёзд в 2023 году будет принимать «Флорида Пантерз». Он пройдёт на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» в Санрайзе 3 и 4 февраля. «Пантеры» примут мероприятие во второй раз, впервые это произошло в 2003 году.



Матч всех звёзд НХЛ будет состоять из трёх игр в формате «3х3», в которых примут участие команды из каждого дивизиона НХЛ. В состав каждой из четырёх команд войдут по девять полевых игроков и по два вратаря. Впервые в истории в звёздном уикенде примут участие сразу девять российских игроков.