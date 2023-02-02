Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин примет участие в конкурсе на самый сильный бросок в Матче звёзд НХЛ, сообщает официальный «твиттер» «столичных». 37-летний форвард побеждал в этом конкурсе в 2018 году.
Матч звёзд в 2023 году будет принимать «Флорида Пантерз». Он пройдёт на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» в Санрайзе 3 и 4 февраля. «Пантеры» примут мероприятие во второй раз, впервые это произошло в 2003 году.
Матч всех звёзд НХЛ будет состоять из трёх игр в формате «3х3», в которых примут участие команды из каждого дивизиона НХЛ. В состав каждой из четырёх команд войдут по девять полевых игроков и по два вратаря. Впервые в истории в звёздном уикенде примут участие сразу девять российских игроков.
Напомним, ранее стало известно, что Овечкин примет участие в конкурсе на самый красивый буллит в рамках Матча звёзд НХЛ.
- 2 февраля 2023
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