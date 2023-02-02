Главный тренер «Витязя» Буцаев: по второму периоду «Сочи» нас превосходил в плане бросков

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу над «Сочи» (5:1) и рассказал про большинство подмосковного клуба.

«Быстрое преимущество в три шайбы нас немного расхолодило. В принципе, по второму периоду соперник нас превосходил в плане бросков, игры в атаке. Хорошо, что во втором периоде вратарь подчистил. Было много брака, но сумели вернуться в игру и довести начатое до конца.

Кто из наших вратарей ближе к статусу основного в плей-офф? Ну, нам ещё месяц играть. У нас есть два основных вратаря, которые готовятся и знают, что будут играть. Нам нужно ещё закончить регулярный чемпионат. Поэтому вопрос преждевременный.

Доволен ли розыгрышем большинства? Не совсем то, что мы хотим, понимаем, на каком месте мы по этому компоненту находимся. Сегодня начали от простоты — бросок от синей линии, подправление. Это принесло результат. Наверное, нужно было с этого и начинать. Слишком много мы совершаем ненужных потерь в большинстве, со стороны это смотрится не совсем хорошо. Есть закон в хоккее: если ты не бросаешь, забить невозможно. Мы смотрим, в каком состоянии команда. Когда нужно дать, когда потренироваться. Всё зависит от головы: как ты настраиваешься на работу, как ты работаешь. Профессиональный спортсмен должен работать», — цитирует Буцаева сайт КХЛ.

После победы «Витязь» набрал 68 очков после 58 матчей и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.