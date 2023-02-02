Московское «Динамо» продлит контракт с Рашевским на улучшенных для игрока условиях
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Как стало известно «Чемпионату», в ближайшее время в московском «Динамо» вслед за контрактом Максима Джиошвили объявят о новом соглашении с Дмитрием Рашевским, также на улучшенных финансовых условиях для игрока. В ближайшее время об этом объявят официально.
Рашевский в текущем сезоне за бело-голубых провёл 58 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 15 результативных передач с показателем полезности «+15». Всего в рамках КХЛ 22-летний форвард сыграл 129 матчей, в которых набрал 69 (36+33) результативных баллов.
Уроженец Санкт-Петербурга был выбран на драфте НХЛ клубом «Виннипег Джетс» в 2021 году в пятом раунде под общим 146-м номером.
Напомним, сегодня нападающий московского «Динамо» Джиошвили продлил контракт с клубом на два года.
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