Мичков — о трёх удалениях: это было неправильно с моей стороны, хочу извиниться

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков высказался о своей игре в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем». В ходе матча Мичков дважды подряд получил удаление, и оба раза соперникам сочинского клуба удалось его реализовать. «Сочи» потерпел поражение со счётом 1:5.
«Мы все вышли на игру с огромным настроем, я сам был сверхмотивирован. Очень хотел вместе с командой победить в сегодняшнем матче. Эмоции взяли своё, не смог с ними совладать, ненужные удаления были с моей стороны. Надо быть сдержаннее. Я извинился перед партнёрами, потому что, пока я сидел в штрафном боксе, команда в этот момент играла в меньшинстве. К сожалению, из-за моих удалений пропустили две шайбы. Это очень неприятно. Неудачные игры тоже бывают. В следующих матчах буду вести себя сдержаннее, буду делать всё, чтобы команда побеждала, чтобы больше таких ситуаций не повторялось. Это было действительно неправильно с моей стороны, хочу перед всеми извиниться. Со мной впервые произошла такая ситуация на льду, но она сделает меня только сильнее. Это новый опыт для меня, сделаю выводы и буду играть сдержаннее.
Буду доказывать в следующих матчах, что очень хочу побеждать. Благодарен тренерам, что меня не посадили сегодня и дали возможность доиграть матч. Я старался в каждой смене выкладываться максимально. И нам с товарищами по команде даже удалось забить гол. Да, сегодня удалился я, в следующей игре, если удалится кто-то другой, я выйду и сделаю всё, чтобы не пропустить. Готов за каждого из наших пацанов ложиться под шайбу и принимать броски на себя. Это хоккей, это командная игра.
Эта игра — урок для меня. Таких матчей у меня не было. Плохой опыт — тоже опыт. Надо сделать правильные выводы и двигаться дальше», — приводит слова Матвея Мичкова официальный сайт команды.
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