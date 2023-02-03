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Владимир Тарасенко высказался о своём возможном обмене

Владимир Тарасенко высказался о своём возможном обмене
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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал возможный обмен в другой клуб.

«Я сосредоточен на играх. Не думаю, что стоит тратить время и энергию, фокусируясь на том, что я не могу контролировать. Вы можете спросить об этом у генерального менеджера Дага Армстронга.

Сезон складывается для нас не лучшим образом, как все знают. Но ещё есть время. В нашей раздевалке все верят в команду.

Наш чемпионский сезон – пример того, что можно всё изменить. Все должны быть в одной лодке. Это был хороший опыт для тех парней, которые тогда были в команде. Посмотрим, что будет дальше», – приводит слова Тарасенко официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

У Тарасенко в текущем сезоне 29 набранных очков за 38 сыгранных матчей.

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