Владимир Тарасенко высказался о своём возможном обмене
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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал возможный обмен в другой клуб.
«Я сосредоточен на играх. Не думаю, что стоит тратить время и энергию, фокусируясь на том, что я не могу контролировать. Вы можете спросить об этом у генерального менеджера Дага Армстронга.
Сезон складывается для нас не лучшим образом, как все знают. Но ещё есть время. В нашей раздевалке все верят в команду.
Наш чемпионский сезон – пример того, что можно всё изменить. Все должны быть в одной лодке. Это был хороший опыт для тех парней, которые тогда были в команде. Посмотрим, что будет дальше», – приводит слова Тарасенко официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
У Тарасенко в текущем сезоне 29 набранных очков за 38 сыгранных матчей.
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