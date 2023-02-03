Кучеров, Панарин и Тарасенко примут участие в конкурсе бросков на точность Матча звёзд НХЛ

Организаторы определили участников конкурса бросков на точность в Матче звёзд НХЛ.

В конкурсе примут участие Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Артемий Панарин («Рейнджерс»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), Александр Барков («Флорида»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Кевин Хейс («Филадельфия»), Назем Кадри («Калгари»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон») и Брок Нельсон («Айлендерс»).

Матч звёзд в 2023 году будет принимать «Флорида Пантерз». Он пройдёт на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» в Санрайзе 3 и 4 февраля. «Пантеры» примут мероприятие во второй раз, впервые это произошло в 2003 году.

Напомним, в этом году в Матче звёзд НХЛ примут участие рекордное количество россиян — девять хоккеистов, трое из которых голкиперы.