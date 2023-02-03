Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Барыс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Баффало» Далин заменит одноклубника Тейджа Томпсона на Матче звёзд НХЛ

Защитник «Баффало» Далин заменит одноклубника Тейджа Томпсона на Матче звёзд НХЛ
Комментарии

Защитник «Баффало» Расмус Далин заменит одноклубника Тейджа Томпсона на Матче звёзд НХЛ-2023, сообщается на официальном сайте лиги. Томпсон не может участвовать в мероприятии из-за травмы верхней части тела, полученной в последнем матче перед перерывом с «Каролиной». Это должен был быть первый Матч звёзд НХЛ для 25-летнего нападающего.

В текущем сезоне Далин провёл 49 матчей, в которых набрал 55 (14+41) очков — забросил 14 шайб и отдал 41 результативную передачу. На счету Томпсона 68 (34+34) очков в 50 матчах за «Баффало».

Матч звёзд в 2023 году будет принимать «Флорида Пантерз». Он пройдёт на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» в Санрайзе 3 и 4 февраля. «Пантеры» примут мероприятие во второй раз, впервые это произошло в 2003 году.

Новость по теме
Далин в овертайме отдал результативный пас по воздуху через всю площадку под синюю линию
Главная сенсация НХЛ — двухметровый американец. Его сравнивают с великим Лемье Главная сенсация НХЛ — двухметровый американец. Его сравнивают с великим Лемье
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023