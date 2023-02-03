Защитник «Баффало» Далин заменит одноклубника Тейджа Томпсона на Матче звёзд НХЛ
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Защитник «Баффало» Расмус Далин заменит одноклубника Тейджа Томпсона на Матче звёзд НХЛ-2023, сообщается на официальном сайте лиги. Томпсон не может участвовать в мероприятии из-за травмы верхней части тела, полученной в последнем матче перед перерывом с «Каролиной». Это должен был быть первый Матч звёзд НХЛ для 25-летнего нападающего.
В текущем сезоне Далин провёл 49 матчей, в которых набрал 55 (14+41) очков — забросил 14 шайб и отдал 41 результативную передачу. На счету Томпсона 68 (34+34) очков в 50 матчах за «Баффало».
Матч звёзд в 2023 году будет принимать «Флорида Пантерз». Он пройдёт на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» в Санрайзе 3 и 4 февраля. «Пантеры» примут мероприятие во второй раз, впервые это произошло в 2003 году.
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