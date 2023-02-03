Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Барыс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Василевский: Кучеров — один из лучших в НХЛ и забивает голы, когда это больше всего нужно

Василевский: Кучеров — один из лучших в НХЛ и забивает голы, когда это больше всего нужно
Комментарии

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский назвал соотечественника Никиту Кучерова одним из лучших игроков в НХЛ. Россияне давали интервью журналистам накануне Матча звёзд НХЛ.

«Очевидно, он один из лучших игроков НХЛ, а также один из лучших российских хоккеистов. Когда у вас в команде есть парень, который может забить гол, когда вы больше всего в этом нуждаетесь — это вселяет уверенность. Его навыки хоккеиста, личность, он выдающийся игрок… Да просто сами спросите его, он тут рядом со мной», — цитирует Василевского пресс-служба «Тампа-Бэй».

В текущем сезоне НХЛ на счету Кучерова 48 матчей, в которых россиянин набрал 72 (19+53) очка. Кучеров примет участие в конкурсе бросков на точность. Напомним, в этом году в Матче звёзд НХЛ примут участие рекордное количество россиян — девять хоккеистов, трое из которых голкиперы.

Такого ещё никогда не было! Матч звёзд НХЛ увидит мощный русский рекорд Такого ещё никогда не было! Матч звёзд НХЛ увидит мощный русский рекорд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023