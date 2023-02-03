Василевский: Кучеров — один из лучших в НХЛ и забивает голы, когда это больше всего нужно

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский назвал соотечественника Никиту Кучерова одним из лучших игроков в НХЛ. Россияне давали интервью журналистам накануне Матча звёзд НХЛ.

«Очевидно, он один из лучших игроков НХЛ, а также один из лучших российских хоккеистов. Когда у вас в команде есть парень, который может забить гол, когда вы больше всего в этом нуждаетесь — это вселяет уверенность. Его навыки хоккеиста, личность, он выдающийся игрок… Да просто сами спросите его, он тут рядом со мной», — цитирует Василевского пресс-служба «Тампа-Бэй».

В текущем сезоне НХЛ на счету Кучерова 48 матчей, в которых россиянин набрал 72 (19+53) очка. Кучеров примет участие в конкурсе бросков на точность. Напомним, в этом году в Матче звёзд НХЛ примут участие рекордное количество россиян — девять хоккеистов, трое из которых голкиперы.