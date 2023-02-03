«Он попал бы только в футбольные ворота, он очень плох». Шестёркин пошутил над Сорокиным

Российскй голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин пошутил, что вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин очень плохо бросает шайбу и может попасть лишь в футбольные ворота. Шестёркин бросал по мишеням в виде досок для сёрфинга на пляже Флориды. За 20 секунд россиянин поразил пять целей из шести.

«Сорокин сказал, что я ужасно бросаю, и он делает это лучше меня? Нет (смеётся). К сожалению, он очень плох. Если бы вы поставили ему футбольные ворота, возможно он смог бы забить. Все понимают это, кроме него», — цитирует Шестёркина пресс-служба НХЛ.

Ранее голкиперы рассказывали о дружбе между собой. Сорокин является крёстным отцом сына Шестёркина — Тимофея. Оба россиянина впервые примут участие в Матче звёзд НХЛ в новом конкурсе вратарей.

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