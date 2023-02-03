«Амур» одержал волевую победу по буллитам в матче с «Авангардом»

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Авангардом». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:2 по буллитам.

Счёт в матче на 6-й минуте в большинстве открыл американский нападающий «Авангарда» Рид Буше. Ещё до первого перерыва «Амуру» удалось сравнять счёт благодаря голу Станислава Бочарова. Хозяева вышли вперёд на 28-й минуте матча благодаря голу Никиты Гребёнкина. За две минуты до конца третьего периода форвард «Авангарда» Корбан Найт сравнял счёт. Победный бросок в серии послематчевых буллитов на счету Сергея Дубакина.

Завтра состоится повторный матч между командами. Начало встречи — в 10:00 мск. «Авангард» проведёт заключительную встречу в рамках выездной серии на Дальний Восток. Ранее омский клуб одержал одну победу в двух матчах с «Адмиралом».