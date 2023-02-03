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«Амур» одержал волевую победу по буллитам в матче с «Авангардом»

«Амур» одержал волевую победу по буллитам в матче с «Авангардом»
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Авангардом». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:2 по буллитам.

Счёт в матче на 6-й минуте в большинстве открыл американский нападающий «Авангарда» Рид Буше. Ещё до первого перерыва «Амуру» удалось сравнять счёт благодаря голу Станислава Бочарова. Хозяева вышли вперёд на 28-й минуте матча благодаря голу Никиты Гребёнкина. За две минуты до конца третьего периода форвард «Авангарда» Корбан Найт сравнял счёт. Победный бросок в серии послематчевых буллитов на счету Сергея Дубакина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2023, пятница. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 2
Б
Авангард
Омск
0:1 Буше (Найт, Толчинский) – 05:38 (5x4)   1:1 Бочаров (Педан) – 15:54 (5x5)   2:1 Гребёнкин (Дубакин, Николишин) – 27:19 (5x5)   2:2 Найт (Буше) – 58:06 (5x5)   3:2 Дубакин – 65:00

Завтра состоится повторный матч между командами. Начало встречи — в 10:00 мск. «Авангард» проведёт заключительную встречу в рамках выездной серии на Дальний Восток. Ранее омский клуб одержал одну победу в двух матчах с «Адмиралом».

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