Волков — о назначении генменеджером «Трактора»: уверен, что всё сложится хорошо

Алексей Волков прокомментировал своё назначение на должность генерального менеджера челябинского «Трактора».

«Во-первых, хочется поблагодарить губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича Текслера и генерального директора «Трактора» Ивана Анатольевича Савина за оказанное доверие. Я прихожу в серьёзный клуб, что только усиливает личную мотивацию и позволяет ставить высокие цели. Уверен, что имеющийся у меня чемпионский опыт пригодится команде.

Челябинск — хоккейный город с богатыми традициями, и мне было важно прийти именно в такую организацию, где есть место большим амбициям. Немаловажно, что такие амбиции всегда подкрепляются только совместной работой: тренерского штаба, команды, офиса и, конечно, доверием болельщиков. Тогда нам всё будет по плечу.

На данном этапе хочу пожелать команде решить текущую минимальную задачу по выходу в плей-офф. Отчасти и от этого будет зависеть комплектование «Трактора» на будущий сезон. Уверен, у нас всё сложится хорошо», — цитирует Волкова пресс-служба «Трактора».

Отметим, что соглашение Волкова с челябинским клубом рассчитано на два года.