Гимаев: игроки «Торпедо» смотрят на Ларионова с открытым ртом, он батя в раздевалке

Хоккейный эксперт Сергей Гимаев рассказал, в чём секрет успешного выступления «Торпедо» в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ. Нижегородский клуб уже гарантировал себе участие в плей-офф.

«Это результат совокупности факторов. Мы неоднократно отмечали функциональную готовность команды. Сколько раз говорили, что «Торпедо» в принципе должно просесть с таким энергозатратным хоккеем, но нужно отдать должное тренеру по физподготовке Филиппу Арзамазову. Он рассказывал о том, как строит тренировки, у него новый подход — не такой олдскульный, как у других клубов.



Плюс, конечно, это психолог Ларионов. Он является авторитетом. Игроки смотрят на Ларионова с открытым ртом. Когда он общается с ними на равных, общается с ними как друг, наставник. Это батя в раздевалке, и это их тоже мотивирует. Также отметим тренерский штаб команды. Многие говорили о сильных сторонах того же Козырева. Я думаю, что в клубе сложился пазл, со всех сторон одни позитивные моменты. Нижний Новгород — хоккейный город», — цитирует Гимаева «РБ Спорт».

«Торпедо» занимает второе место в таблице Западной конференции КХЛ. Нижегородский клуб выиграл пять матчей подряд.