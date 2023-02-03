Кравец: голова утром была квадратная. Но «Авангарду» нужно доставать силы, это наша работа

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец поблагодарил хоккеистов команды за то, что смогли отыграться в концовке третьего периода матча с «Амуром» (2:3 Б) и отметил усталость от тяжёлого выезда по Дальнему Востоку.

«Хорошо, что мы всё-таки при не самой лучшей нашей игре, которую можно объяснить различными моментами, смогли вытащить этот матч, сравнять счёт на последних минутах. Жаль, что не забили в большинстве в овертайме. Ну а буллиты – это мастерство, как я всегда говорю. Сегодня мастерство игроков и вратаря «Амура» оказалось выше.



Не хватило свежести? В атаке более-менее была игра только в третьем периоде. В начале игры хоккеисты «Амура» хотели больше, чем мы. Здесь нужно играть рационально, выполнять задание. Не обязательно бежать вперёд и забивать сто голов, нужно просто играть грамотно и не допускать ошибок, которые мы сегодня допустили при пропущенных голах.



Что значит, хватит ли сил на второй матч за два дня? Это наша работа, нужно доставать эти силы, но самое главное, как я уже отметил – надо играть рационально. Да, голова сегодня была квадратная с утра. Может быть, завтра будет лучше. Думаю, естественно, используем завтра каких-то других хоккеистов, которые сегодня не попали в заявку», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Завтра, 4 февраля, команды проведут ответный матч. Начало встречи — в 10:00 мск.