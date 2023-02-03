«Ребят, давайте о хоккее». Тренер «Амура» резко отреагировал на вопрос о физике команды

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев отказался обсуждать физическое состояние команды после матча с «Авангардом» (3:2 Б). Тренер считает, что благодаря огромному желанию можно нивелировать накопившуюся усталость.



«Содержание игры понравилось сегодня, особенно второй период, когда переиграли соперника и по броскам, и по моментам. К сожалению, не хватило третьего гола, который мог в основное время всё решить. Тем не менее, довольны победой, готовимся к завтрашней игре. Тяжело нам, но и сопернику не легче. Сейчас самое главное – восстановление.

Самое главное сегодня – желание победить, правильная игра во всех ситуациях. К сожалению, в своей зоне в конце вот эти полторы минутки недотерпели. Но вот это огромное желание победить есть, оно необходимо, в каждом матче стараемся играть на победу. Каждое очко на вес золота, и сегодня ребята заслужили взять дополнительный балл.

Физическое состояние? Ребят, давайте про хоккей. При чём тут состояние? Понятно, что сейчас игры практически через день. Но я повторюсь, что есть огромное желание, оно помогает вытаскивать из себя резервы. По-другому никак.



Игнат Коротких заслужил играть в КХЛ своим выступлением в МХЛ. Здорово действует, здорово его звено выглядит. Всё по спортивному принципу, на данный момент мы довольны его игрой», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Завтра, 4 февраля, команды проведут ответный матч. Начало встречи — в 10:00 мск.