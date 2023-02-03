Тарасенко: даже Влади не знает будущего Влади

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поделился эмоциями от предстоящего Матча звёзд НХЛ. Кром того, форвард высказался о своём будущем в команде.
«Для меня большая честь представлять «Сент-Луис» на Матче звёзд и иметь возможность увидеться с друзьями из всей лиги. Это очень важно для меня. Я собираюсь насладиться следующей парой дней, а после вернуться к работе.
Задумывался ли о том, что, возможно, это последний раз, когда я представляю «Блюз» на большом мероприятии? Да. Очевидно, да, потому что даже Влади не знает будущего Влади. Есть только один парень, который знает больше меня, и его зовут Даг Армстронг (генеральный менеджер «Сент-Луиса». — Прим. «Чемпионата»). Я думаю, что это именно тот парень, с которым вам следует поговорить о моём будущем в «Блюз», — приводит слова Тарасенко The Athletic.
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