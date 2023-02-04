The Athletic назвал главные причины стабильности результатов Овечкина, несмотря на возраст

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир назвал главные причины стабильных результатов российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Североамериканский обозреватель выделил пять основных причин.

«Каким образом Овечкин до сих пор забивает так, как не могли великие игроки всех времён, которые были до него?



Если вы спросите Овечкина, поговорите с теми, кто знает его лучше всех, и подсчитаете все цифры, то выявите пять основных причин: последовательность, приспособляемость, долговечность, «офис Ови» и жизнь, которая смягчила его в делах вне льда и теперь вращается вокруг семьи», — говорится в сообщении.

Отметим, что Овечкин установил ряд рекордов в своей возрастной категории. К примеру, Александр занимает первое место по количеству голов за сезон для игроков в возрасте 36+ лет.