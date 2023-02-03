«Неторопливо идёт на позицию». The Athletic объяснил принципы игры Овечкина в большинстве

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир объяснил принципы игры 37-летнего российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в большинстве. Форвард треть своих голов забил именно при игре в численном большинстве.

«Точно так же, как Овечкин научился быть немного более рассудительным, раздавая свои карательные силовые приёмы, он также овладел искусством распределения своей энергии в большинстве. Большую часть матчей он стоит у скамеек запасных и ждёт, пока товарищи по команде подберут шайбу, отдадут передачу и доставят шайбу в зону атаки. Затем Овечкин неторопливо выходит на свою позицию.



Он был настолько эффективен так долго, что левый круг вбрасывания теперь известен просто как «офис Ови», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.