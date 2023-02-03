«Беру вину за результаты на себя». Тарасенко высказался о неудачной игре в нынешнем сезоне

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко высказался о слабой результативности в нынешнем сезоне. После травмы у форварда в четырёх матчах было 13 шансов забросить, включая несколько очень хороших, однако он не набрал очков.

«Мне нужно забивать. Если у меня появляются шансы, они меня не удовлетворяют. Конечно, было много моментов, но я не реализовал ни одного. Я беру на себя вину за результаты из-за этого. Не хочу винить в этом стечение обстоятельств или что-то в этом роде. Просто нужно верить и продолжать работать.



Я верю в себя и в команду. Я искренне верю, что мы можем выйти в плей-офф. Это исходит из моего сердца, а не просто слова, чтобы выглядеть круто. Я очень рад, что могу вернуться, вернуться в «Сент-Луис», к своим товарищам по команде, команде, в которой я играл много лет, и пробиться в плей-офф. Это моя цель», — приводит слова Тарасенко The Athletic.