Овечкин признался, что иногда скрывает серьёзность травм, чтобы усложнить жизнь соперникам
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что иногда скрывает наличие и серьёзность травм от прессы, чтобы запутать соперников и усложнить им жизнь.
«Для меня всё так: если ты можешь стоять на коньках, если можешь бросать, то можешь и найти другой способ игры. Конечно, если проблема в твоём плече или спине, возможно, ты не сможешь поддерживать силовую игру, как любишь. Но ты можешь играть.
Я часто преуменьшаю свои травмы, говоря о них публично, потому что хочу, чтобы соперники гадали. Они не знают, травмирован ты или нет (ухмыляется). Они всё ещё думают: «Окей, я должен быть осторожен, потому что он на льду и любит хитовать», — приводит слова Александра Овечкина The Athletic.
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