Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как изменилась его жизнь с появлением сыновей Сергея и Ильи. Первому сейчас четыре года, второму — два.
«Очевидно, это изменило мою жизнь на сто процентов. Это вызывает улыбку каждый день, когда я просыпаюсь от того, что малыши всё ещё бегают вокруг (пауза). Иногда нужно понимать: «Когда ты выходишь на улицу, тебе не нужно слишком быстро идти, понимаешь?» — приводит слова Овечкина The Athletic.
«Овечкин женился в 2016 году. У Алекса и его жены Насти двое сыновей — четырёхлетний Сергей и двухлетний Илья. Став отцом, он переключил своё внимание с немецких спортивных купе за $ 300 тыс., Louis Vuitton и ночных клубов на то, чтобы Сергей вовремя приехал на свой дневной урок по катанию на льду», — написал журналист The Athletic Тарик Эль-Башир.
- 3 февраля 2023
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