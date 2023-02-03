Второй бомбардир «Салавата» высказался о возможном возвращении в НХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски поделился мыслями о продолжении карьеры в уфимском клубе.

«В мае у меня заканчивается контракт с «Салаватом Юлаевым»? Пока у меня идёт всё хорошо, но сейчас такое время, когда нужно смотреть и оценивать все варианты. Я знаю, что «Сан-Хосе» разговаривает с моим агентом. Мне очень приятно играть в «Салавате», работать с Козловым.



Какие шансы, что останусь в КХЛ? Пока я ничего не могу сказать на этот счёт. Конечно, желание есть поиграть и тут и там. Сейчас я об этом не думаю, потому что это забирает удовольствие от игры в хоккей.



У меня есть агенты, которые занимаются этим и помогают мне. А я сейчас фокусируюсь на оставшихся матчах в регулярном чемпионате. Пока у меня лучший сезон в карьере. Моя главная задача — помочь выиграть Кубок Гагарина «Салавату Юлаеву», — приводит слова Хмелевски «Бизнес Online».

Отметим, что американский нападающий был задрафтован «Сан-Хосе» в 2017 году в шестом раунде под общим 185-м номером. Хмелевски является ограниченно свободным агентом. В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги нападающий принял участие в 57 встречах, в которых забросил 19 шайб и отдал 16 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 35 очков при общем показателе полезности «+10». Хмелевски — второй бомбардир «Салавата» в нынешнем сезоне.